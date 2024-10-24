Il periodo preistorico che ci ricorda un film di Spielberg

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il periodo preistorico che ci ricorda un film di Spielberg' è 'Giurassico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIURASSICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il periodo preistorico che ci ricorda un film di Spielberg" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il periodo preistorico che ci ricorda un film di Spielberg". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Giurassico? Il periodo giurassico rappresenta un'epoca affascinante della storia terrestre, caratterizzata dalla presenza di grandi rettili dominanti come i dinosauri. Questo periodo si colloca tra il triasico e il cretaceo, segnando un'era di evoluzione e diversificazione della vita sulla Terra. Le scoperte fossili di questa epoca ci permettono di immaginare un mondo preistorico popolato da creature imponenti e misteriose. La memoria di quei tempi lontani continua a catturare l'immaginazione di molti appassionati e studiosi.

Se la definizione "Il periodo preistorico che ci ricorda un film di Spielberg" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il periodo preistorico che ci ricorda un film di Spielberg" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Giurassico:

G Genova I Imola U Udine R Roma A Ancona S Savona S Savona I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il periodo preistorico che ci ricorda un film di Spielberg" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

