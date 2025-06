Nelle marziali ci sono judo e karatè nei cruciverba: la soluzione è Arti

ARTI

Curiosità e Significato di Arti

La parola Arti è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arti.

Perché la soluzione è Arti? Arti indica le discipline sportive e marziali come judo e karate, ma anche le varie forme di espressione umana che coinvolgono abilità e tecniche specifiche. È un termine che abbraccia l'insieme delle pratiche artistiche e sportive, rappresentando la creatività, la maestria e la cultura. In definitiva, 'arti' sono tutte quelle attività che richiedono impegno e talento per essere perfezionate.

Come si scrive la soluzione Arti

Hai trovato la definizione "Nelle marziali ci sono judo e karatè" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R B O N E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORBENE" ORBENE

