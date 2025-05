Un mammifero con gli zoccoli nei cruciverba: la soluzione è Ungulato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un mammifero con gli zoccoli' è 'Ungulato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNGULATO

Curiosità e Significato di "Ungulato"

Un ungulato è un mammifero dotato di zoccoli, ossia di piedi ungulati, che spesso si muove correttamente e velocemente. Esempi includono cavalli, mucche, cervi e gnu. Questi animali sono adaptati per correre e pascolare in ambienti diversi, e sono spesso allevati dall'uomo o presenti in natura.

Come si scrive la soluzione: Ungulato

U Udine

N Napoli

G Genova

U Udine

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

