S intravede dalla manica della giacca
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'S intravede dalla manica della giacca' è 'Polsino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: POLSINO
Vuoi approfondire la risposta Polsino? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Polsino? Quando qualcuno ha un polsino appena visibile dalla manica della giacca, spesso si nota subito un dettaglio che può svelare molto sul suo stile. Questo piccolo pezzo di tessuto, che si intravede, aggiunge un tocco di eleganza o di casualità in base al modo in cui viene mostrato. Può essere un segno di cura nei dettagli o semplicemente un vezzo personale. Osservare un polsino può dare un'idea immediata di chi si ha di fronte.
S intravede dalla manica della giacca nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Polsino
La soluzione associata alla definizione "S intravede dalla manica della giacca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Polsino'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: S intravede dalla manica della giacca
- Risposta: POLSINO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Polsino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "S intravede dalla manica della giacca". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sporge dalla manica della giacca La parte della giacca sotto l ascella Si apre nella giacca Lo è la manica del liberale Nella giacca e nella gonna
Altre definizioni collegate
Con intravede: Uno sceneggiato di cui non s intravede la fine
Con manica: Ha gli assi nella manica
Con giacca: Donne che vestono in modo trascurato oppure senza giacca