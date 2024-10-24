S intravede dalla manica della giacca

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'S intravede dalla manica della giacca' è 'Polsino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLSINO

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Perché la soluzione è Polsino? Quando qualcuno ha un polsino appena visibile dalla manica della giacca, spesso si nota subito un dettaglio che può svelare molto sul suo stile. Questo piccolo pezzo di tessuto, che si intravede, aggiunge un tocco di eleganza o di casualità in base al modo in cui viene mostrato. Può essere un segno di cura nei dettagli o semplicemente un vezzo personale. Osservare un polsino può dare un'idea immediata di chi si ha di fronte.

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S intravede dalla manica della giacca nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Polsino

La soluzione associata alla definizione "S intravede dalla manica della giacca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Polsino'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: S intravede dalla manica della giacca

S intravede dalla manica della giacca Risposta: POLSINO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

P Padova O Otranto L Livorno S Savona I Imola N Napoli O Otranto

La soluzione 'Polsino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "S intravede dalla manica della giacca". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.