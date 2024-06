Uno sceneggiato di cui non s intravede la fine

: Ambientata a Napoli, è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva. Un posto al sole è una soap opera italiana, in onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996. .

Inglese: Locuzione nominale: soap opera . soap opera. Italiano: Locuzione nominale: soap opera ( approfondimento) f . (forestierismo) spettacolo in serie, di solito radiofonico o televisivo, i cui protagonisti sono coinvolti in vicende sentimentali dagli esiti imprevedibili. Sillabazione: Lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: Letteralmente «opera di sapone», perché negli Stati Uniti d'America questo genere di rappresentazione era sponsorizzato negli anni trenta del ventesimo secolo da produttori di saponi e detersivi .