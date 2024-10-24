È diviso in appezzamenti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È diviso in appezzamenti' è 'Podere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PODERE

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Perché la soluzione è Podere? Un podere è un'area di terreno suddivisa in appezzamenti destinati all'agricoltura o all'allevamento. Questa suddivisione permette di organizzare meglio le colture e di gestire in modo efficiente le risorse naturali. Il podere può includere campi, stalle, orti e aree boschive, ed è spesso proprietà di agricoltori o famiglie che vi vivono e lavorano. La sua organizzazione favorisce l'autosufficienza e la cura del territorio. Ogni appezzamento contribuisce alla produzione complessiva del podere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È diviso in appezzamenti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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È diviso in appezzamenti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Podere

La definizione "È diviso in appezzamenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È diviso in appezzamenti" conferma che la soluzione 'Podere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Podere

P Padova O Otranto D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È diviso in appezzamenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Podere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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