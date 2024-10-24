Il Club internazionale che ha per distintivo una ruota a 6 raggi

SOLUZIONE: ROTARY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Club internazionale che ha per distintivo una ruota a 6 raggi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Club internazionale che ha per distintivo una ruota a 6 raggi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rotary? Il Rotary è un'organizzazione globale formata da professionisti riuniti per promuovere il servizio e l'etica nel lavoro. Riconoscibile dal simbolo di una ruota a sei raggi, rappresenta l'impegno nel migliorare le comunità e favorire l'amicizia internazionale. Attraverso progetti umanitari e iniziative di solidarietà, i membri lavorano insieme per un mondo più giusto e solidale.

La soluzione associata alla definizione "Il Club internazionale che ha per distintivo una ruota a 6 raggi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Club internazionale che ha per distintivo una ruota a 6 raggi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rotary:

R Roma O Otranto T Torino A Ancona R Roma Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Club internazionale che ha per distintivo una ruota a 6 raggi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

