Causano mal d orecchi

Home / Soluzioni Cruciverba / Causano mal d orecchi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Causano mal d orecchi' è 'Otiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTITI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Causano mal d orecchi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Causano mal d orecchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Otiti? Le infiammazioni o infezioni dell'orecchio interno o medio spesso provocano dolore e fastidio, specialmente nei bambini. Questi disturbi possono essere causati da batteri o virus che penetrano nelle vie respiratorie e si diffondono all'orecchio. I sintomi principali includono dolore, sensazione di pienezza e talvolta perdita dell'udito temporanea. È importante intervenire tempestivamente per evitare complicazioni e alleviare il disagio.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Causano mal d orecchi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Otiti

La soluzione associata alla definizione "Causano mal d orecchi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Causano mal d orecchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Otiti:

O Otranto T Torino I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Causano mal d orecchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Comuni malattie auricolariComuni infiammazioni che fanno dolere le orecchieColpiscono l orecchioMal d orecchiÈ causa di mal d orecchiDà mal d orecchiDanno mal d orecchiProvoca mal di denti