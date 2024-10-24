Le banchine per le merci nei porti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le banchine per le merci nei porti' è 'Calate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALATE

Perché la soluzione è Calate? Le calate sono strutture che si trovano lungo le rive dei porti e sono pensate per facilitare l'attracco delle navi e lo scarico delle merci. Queste piattaforme, spesso rialzate rispetto al livello dell'acqua, permettono il trasferimento diretto di carichi tra le imbarcazioni e i mezzi di terra. La loro disposizione e dimensione variano in base alle esigenze del porto e dei tipi di merci movimentate. Le calate rappresentano un elemento fondamentale per l'efficienza delle attività portuali e il commercio marittimo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le banchine per le merci nei porti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Le banchine per le merci nei porti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Calate

Per risolvere la definizione "Le banchine per le merci nei porti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le banchine per le merci nei porti" conferma che la soluzione 'Calate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Calate

C Como A Ancona L Livorno A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le banchine per le merci nei porti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Calate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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