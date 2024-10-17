Zenga: ex portiere della Nazionale

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Zenga: ex portiere della Nazionale' è 'Walter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WALTER

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Perché la soluzione è Walter? Walter Zenga è stato un celebre portiere italiano, noto per le sue prestazioni straordinarie sia con la maglia della Nazionale che con club prestigiosi. La sua carriera si è distinta per le parate decisive e la leadership in campo, rendendolo uno dei più apprezzati nel suo ruolo. La sua presenza tra i pali ha contribuito a numerosi successi e ha lasciato un'impronta indelebile nel calcio italiano. La sua esperienza e il suo talento continuano a essere fonte di ispirazione per molti giovani portieri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Zenga: ex portiere della Nazionale". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Zenga: ex portiere della Nazionale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Walter

Se la definizione "Zenga: ex portiere della Nazionale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Zenga: ex portiere della Nazionale" conferma che la soluzione 'Walter' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Walter

W Washington A Ancona L Livorno T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Zenga: ex portiere della Nazionale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Walter' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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