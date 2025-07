Opportunità da non perdere nei cruciverba: la soluzione è Occasione

Home / Soluzioni Cruciverba / Opportunità da non perdere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Opportunità da non perdere' è 'Occasione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCCASIONE

Curiosità e Significato di Occasione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Occasione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Occasione? OCCASIONE indica un momento favorevole o una possibilità da cogliere al volo, spesso legata a situazioni vantaggiose o opportunità di miglioramento. È qualcosa che può fare la differenza nella vita, se si sa riconoscere e sfruttare nel momento giusto. Capire quando si presenta un’occasione è fondamentale per approfittarne e trasformarla in un successo. Ricorda: le occasioni non aspettano, bisogna saperle vedere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Perdere la pazienzaPerdere l entusiasmoPerdere il pallorePerdere la validitàPerdere il comprendonio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Occasione

Hai davanti la definizione "Opportunità da non perdere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A G O L E S O R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERGASTOLO" ERGASTOLO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.