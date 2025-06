Non lo è il celibe nei cruciverba: la soluzione è Coniugato

CONIUGATO

Curiosità e Significato di "Coniugato"

La parola Coniugato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Coniugato.

Perché la soluzione è Coniugato? Il termine coniugato si riferisce a una persona che è sposata, in contrapposizione a un celibe o una nubile, che sono invece single. Questo aggettivo descrive quindi la situazione di chi ha formalizzato un'unione con un'altra persona, di solito attraverso un matrimonio. Essere coniugati implica non solo un legame legale, ma anche un impegno emotivo e sociale verso il partner.

Come si scrive la soluzione Coniugato

La definizione "Non lo è il celibe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

U Udine

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R L A A Z E Mostra soluzione



