I monti di Andorra

Home / Soluzioni Cruciverba / I monti di Andorra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I monti di Andorra' è 'Pirenei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIRENEI

Perché la soluzione è Pirenei? I PIRENEI sono una catena montuosa situata tra la Spagna e la Francia, che si estende lungo il confine orientale di Andorra. Questa regione montuosa si caratterizza per le sue vette imponenti e i paesaggi spettacolari, rappresentando un elemento geografico fondamentale per il territorio. I PIRENEI delimitano il territorio di Andorra, influenzando il clima e l'ambiente locale. La loro presenza ha modellato la storia e la cultura della regione, rendendoli un simbolo della sua identità naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I monti di Andorra". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I monti di Andorra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pirenei

Se la definizione "I monti di Andorra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I monti di Andorra" conferma che la soluzione 'Pirenei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pirenei

P Padova I Imola R Roma E Empoli N Napoli E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I monti di Andorra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pirenei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La catena montuosa tra la Francia e la SpagnaI monti che circondano LourdesSono fra le tappe più dure del Tour de FranceSi estende dai Monti Urali fino all oceano PacificoMonti del SudamericaLo sono le navigazioni che si effettuano tra i montiSi promettono con i montiIl Parco dei Monti Sibillini