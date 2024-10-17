Levigata senza asperità

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Levigata senza asperità' è 'Liscia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISCIA

Perché la soluzione è Liscia? La parola liscia si riferisce a una superficie che presenta poche o nessuna asperità, risultando morbida al tatto e uniforme nella sua consistenza. Questa caratteristica permette di percepire una sensazione di levigatezza, eliminando irregolarità o difetti visivi e tattili. La superficie liscia si ottiene attraverso processi di levigatura o lucidatura, che rendono il materiale omogeneo e privo di asperità. La qualità di una superficie liscia è fondamentale in molte applicazioni tecniche e artistiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Levigata senza asperità". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Levigata senza asperità nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Liscia

Per risolvere la definizione "Levigata senza asperità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Levigata senza asperità" conferma che la soluzione 'Liscia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Liscia

L Livorno I Imola S Savona C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Levigata senza asperità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Liscia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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