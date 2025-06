Grossezza nei cruciverba: la soluzione è Spessore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Grossezza' è 'Spessore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPESSORE

Curiosità e Significato di "Spessore"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spessore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spessore.

Perché la soluzione è Spessore? La parola spessore si riferisce alla misura della distanza tra le due superfici opposte di un oggetto, come nel caso di un libro o di una tavola. È un concetto fondamentale in molti ambiti, dall'architettura all'ingegneria, poiché influisce sulla stabilità e sull'estetica delle strutture. In parole semplici, lo spessore determina quanto sia grosso qualcosa e può influenzare anche il suo peso e la sua funzionalità.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nella sottigliezza ve ne è pocoL altezza di una lastra di vetro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spessore

Se "Grossezza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S E A I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTASI" ESTASI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.