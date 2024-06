L altezza di una lastra di vetro

: Il processo avviene per immersione in una soluzione denominata elettrolita e la corrente catodica viene applicata a un materiale conduttore, denominato catodo, immerso in tale soluzione. L'anodizzazione (detta anche ossidazione anodica) è un processo elettrochimico mediante il quale uno strato protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo da trattare. Il processo viene denominato anodizzazione in quanto i pezzi da trattare vengono collegati al polo positivo di una cella elettrolitica, denominato anodo.

Italiano: Sostantivo: spessore m sing (pl.: spessori) . (matematica) (geometria) (fisica) altezza fisica, larghezza fisica. (senso figurato) importanza, potenza. Sillabazione: spes | só | re. Pronuncia: IPA: /spes'sore/ . Etimologia / Derivazione: deriva da spesso . Sinonimi: grossezza, larghezza, grandezza, altezza, mole, profondità. (senso figurato)(di persona, dibattito) importanza, consistenza, rilevanza, profondità.