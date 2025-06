Gli Svizzeri della capitale nei cruciverba: la soluzione è Bernesi

BERNESI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Bernesi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Bernesi.

Perché la soluzione è Bernesi? BERNESI indica gli abitanti di Berna, la capitale della Svizzera. È un termine che identifica chi vive in questa città, famosa per il suo centro storico medievale e il ruolo politico nel paese. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio il senso di appartenenza e identità locale, arricchendo la cultura di chi si interessa alla Svizzera. È un esempio di come i nomi dei cittadini riflettano le caratteristiche di un luogo.

B Bologna

E Empoli

R Roma

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

V E S R E E T Mostra soluzione



