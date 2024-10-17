Falso e cortese

SOLUZIONE: IPOCRITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Falso e cortese" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Falso e cortese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ipocrita? Una persona che finge di essere gentile ma in realtà nasconde intenzioni diverse può essere considerata ipocrita. Questa attitudine si manifesta attraverso atteggiamenti ingannevoli e comportamenti falsi, spesso per ottenere vantaggi o evitare conflitti. La sua cortesia è solo apparente, poiché manca di sincerità e autenticità nel suo modo di relazionarsi con gli altri. Essere ipocriti significa mascherare le proprie reali emozioni o opinioni dietro una facciata di cortesia.

La definizione "Falso e cortese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Falso e cortese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ipocrita:

I Imola P Padova O Otranto C Como R Roma I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Falso e cortese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

