IPOCRITA

Curiosità e Significato di Ipocrita

Approfondisci la parola di 8 lettere Ipocrita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ipocrita? Ipocrita è chi si mostra diverso da come è realmente, nascondendo le proprie opinioni o sentimenti per apparire in un certo modo. È colui che non dice mai chiaramente ciò che pensa, preferendo fingere o mantenere una facciata. In sostanza, l'ipocrita è qualcuno che si adatta alle apparenze, spesso per convenienza, ma senza esser sincero con sé stesso e gli altri.

Come si scrive la soluzione Ipocrita

Hai davanti la definizione "Non dice mai quel che pensa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

P Padova

O Otranto

C Como

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

