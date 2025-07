Esagerazione retorica nei cruciverba: la soluzione è Iperbole

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esagerazione retorica' è 'Iperbole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IPERBOLE

Curiosità e Significato di Iperbole

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Iperbole, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Iperbole? L'iperbole è una figura retorica che consiste nell'esagerare un concetto per enfatizzarlo o renderlo più vivido. È come dire ho fame da morire o questo libro pesa una tonnellata. Utilizzata spesso in letteratura e pubblicità, serve a catturare l'attenzione e suscitare emozioni forti, rendendo il messaggio più memorabile e coinvolgente.

La figura retorica delle paraboleLa figura retorica che consiste nell omissione delle congiunzioniAssurda esagerazioneForma retorica di una contrapposizione di ideeRetorica politica fatta di promesse irrealizzabili

Come si scrive la soluzione Iperbole

Se "Esagerazione retorica" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

P Padova

E Empoli

R Roma

B Bologna

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R A M A L S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARSALA" MARSALA

