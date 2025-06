Un dolce di latte di mandorle tradizionale della Sicilia nei cruciverba: la soluzione è Biancomangiare

Home / Soluzioni Cruciverba / Un dolce di latte di mandorle tradizionale della Sicilia

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un dolce di latte di mandorle tradizionale della Sicilia' è 'Biancomangiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIANCOMANGIARE

La parola Biancomangiare è una soluzione di 14 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Biancomangiare.

Perché la soluzione è Biancomangiare? Il Biancomangiare è un dolce tradizionale siciliano a base di latte di mandorle, zucchero e amido, caratterizzato da una consistenza cremosa e un sapore delicato. Spesso aromatizzato con agrumi o cannella, rappresenta un classico dessert della cucina mediterranea, apprezzato per la sua semplicità e bontà autentica. Un vero simbolo del patrimonio dolciario isolano, perfetto per concludere un pasto con dolcezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un dolce di latte di mandorleIl dolce tradizionale veroneseIl dolce tradizionale di Verona

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Un dolce di latte di mandorle tradizionale della Sicilia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

A I L A S T M S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALMISTA" SALMISTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.