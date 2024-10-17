Il delirio che rende il malato una belva

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il delirio che rende il malato una belva' è 'Licantropia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LICANTROPIA

Perché la soluzione è Licantropia? La licantropia è uno stato mentale che trasforma la percezione di sé e del mondo circostante, portando l’individuo a perdere il controllo delle proprie azioni. Questo delirio coinvolge un’immagine distorta della realtà, facendo sì che la persona si comporti come una belva, agendo con furia e impulsività. La condizione si manifesta spesso con sintomi psicotici e comportamentali, creando un senso di paura e confusione sia nel soggetto che negli altri. La licantropia rappresenta un esempio di come la mente possa alterare drasticamente la percezione di sé.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il delirio che rende il malato una belva". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il delirio che rende il malato una belva nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Licantropia

In presenza della definizione "Il delirio che rende il malato una belva", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il delirio che rende il malato una belva" conferma che la soluzione 'Licantropia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Licantropia

L Livorno I Imola C Como A Ancona N Napoli T Torino R Roma O Otranto P Padova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il delirio che rende il malato una belva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Licantropia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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