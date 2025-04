Vi si trovano le tombe di molti Savoia - Soluzione Cruciverba: Basilica Di Superga

BASILICA DI SUPERGA

Lo sapevi che? Basilica di Superga: La basilica di Superga, nota anche come Real basilica di Superga, sorge sull'omonimo colle, a 672 metri sul livello del mare, a nord-est di Torino. Fu fatta costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria, dopo aver sconfitto i francesi. Per questo motivo è considerato un "monumento celebrativo".

