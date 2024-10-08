Tolta estratta dal buco

SOLUZIONE: CAVATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tolta estratta dal buco" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tolta estratta dal buco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cavata? Una cavata è un'apertura o un'incisione creata rimuovendo parte di un materiale, spesso per inserirvi qualcosa o per creare uno spazio. È il risultato di un'estrazione o di un foro praticato in modo da lasciare un'area vuota o scavata. Questa parola si riferisce generalmente a una fessura o a un'apertura praticata per vari scopi, come nel lavoro artigianale o nell'edilizia.

Per risolvere la definizione "Tolta estratta dal buco", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tolta estratta dal buco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cavata:

C Como A Ancona V Venezia A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tolta estratta dal buco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

