ELEMENTO

Curiosità e Significato di Elemento

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Elemento, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Elemento? L'elemento è una sostanza semplice composta da atomi uguali, come il silicio e il carbonio. Sono i mattoncini fondamentali di tutta la materia, presenti in natura e utilizzati per costruire tutto ciò che ci circonda. Ogni elemento ha proprietà uniche e si distingue per il suo numero atomico. In sostanza, l'elemento è la base di tutta la composizione dell'universo.

Come si scrive la soluzione Elemento

La definizione "Lo è tanto il silicio quanto il carbonio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

L Livorno

E Empoli

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

