Sono astute specie se vecchie

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono astute specie se vecchie' è 'Volpi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLPI

Perché la soluzione è Volpi? Le volpi sono animali noti per la loro intelligenza e capacità di adattamento. Le loro caratteristiche le rendono particolarmente astute, soprattutto quando raggiungono un'età avanzata. La loro agilità e la furbizia sono evidenti nella capacità di trovare cibo e sfuggire ai predatori, dimostrando un intuito sviluppato nel tempo. La loro presenza nei boschi e nelle campagne testimonia la loro abilità nel sopravvivere in ambienti diversi. La loro natura indurisce con l'età, rendendole ancora più abili nel mondo selvaggio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono astute specie se vecchie". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Sono astute specie se vecchie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Volpi

La soluzione associata alla definizione "Sono astute specie se vecchie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono astute specie se vecchie" conferma che la soluzione 'Volpi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Volpi

V Venezia O Otranto L Livorno P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono astute specie se vecchie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Volpi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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