Un pesce affine allo sgombro nei cruciverba: la soluzione è Palamita

Home / Soluzioni Cruciverba / Un pesce affine allo sgombro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un pesce affine allo sgombro' è 'Palamita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALAMITA

Curiosità e Significato di "Palamita"

La parola Palamita è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Palamita.

La palamita è un pesce pelagico appartenente alla famiglia dei Scombridi, come lo sgombro. Caratterizzata da un corpo affusolato e una livrea blu-verdosa, è nota per la sua carne pregiata e il suo sapore delicato. Vive principalmente in acque temperate e calde, ed è spesso presente nei menu di molti ristoranti di pesce.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pesce affine all ombrinaPesce affine all orataÈ affine allo zenzero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Palamita

Non riesci a risolvere la definizione "Un pesce affine allo sgombro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L V T R O O I O A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLONTARIO" VOLONTARIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.