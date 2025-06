Pesce affine all ombrina nei cruciverba: la soluzione è Corvina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pesce affine all ombrina' è 'Corvina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORVINA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Corvina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Corvina.

La definizione "Pesce affine all ombrina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

V Venezia

I Imola

N Napoli

A Ancona

