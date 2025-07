Passa di bocca in bocca nei cruciverba: la soluzione è Notizia

NOTIZIA

Curiosità e Significato di Notizia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Notizia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Notizia? Passa di bocca in bocca indica come una notizia o un pettegolezzo si diffonda rapidamente tra le persone, spesso attraverso conversazioni informali. La parola notizia rappresenta proprio questa comunicazione di informazioni, vere o false, che si trasmette di persona in persona, crescendo e mutando nel percorso. In ogni caso, una buona notizia può diventare virale in un attimo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La via che passa per la boccaIn bocca al pupoIn bocca e in golaL igienista che cura la boccaGuarda in bocca ai pazienti

Come si scrive la soluzione Notizia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Passa di bocca in bocca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

T Torino

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R S T C E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISTRICE" ISTRICE

