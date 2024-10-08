L inno alla Vergine che si canta al Vespro

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L inno alla Vergine che si canta al Vespro' è 'Magnificat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGNIFICAT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L inno alla Vergine che si canta al Vespro" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L inno alla Vergine che si canta al Vespro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Magnificat? Il Magnificat è un inno di lode rivolto alla Vergine Maria che si canta durante il Vespro, esprimendo riconoscenza e ammirazione per le sue qualità e il ruolo nella salvezza. È un canto di gioia e gratitudine, spesso utilizzato nelle celebrazioni religiose per onorare la Madre di Gesù. La sua melodia e parole esaltano l'umiltà e la grandezza di Maria, diventando un momento di spiritualità condivisa tra i fedeli.

Per risolvere la definizione "L inno alla Vergine che si canta al Vespro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L inno alla Vergine che si canta al Vespro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Magnificat:

M Milano A Ancona G Genova N Napoli I Imola F Firenze I Imola C Como A Ancona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L inno alla Vergine che si canta al Vespro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

