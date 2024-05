Si canta al neonato

Locuzione nominale

Curiosità su: Una ninna nanna è una melodia rasserenante cantata ai bambini per farli addormentare. L'idea alla base della ninna nanna è che un canto eseguito da una voce familiare induce i bambini ad addormentarsi. Ninna nanne si trovano nella cultura popolare di tutti i popoli. Ninna nanne scritte da famosi compositori di musica classica prendono il nome di berceuse, che è il termine francese per ninna nanna. La più famosa ninna nanna è sicuramente il lied Wiegenlied di Johannes Brahms, scritto dal compositore tedesco per una certa Berta Faber in occasione della nascita del suo secondo figlio.

ninna nanna f (pl.: ninne nanne)

breve emissione di suoni, spesso senza senso e ripetitivi, sussurrati dalle mamme nelle lingue di tutto il mondo per addormentare i loro piccoli

Sillabazione

nìn | na - nàn | na

Varianti