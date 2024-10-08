La gallina detta numida

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La gallina detta numida' è 'Faraona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARAONA

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Perché la soluzione è Faraona? La gallina detta numida, conosciuta anche come faraona, è un uccello appartenente alla famiglia dei fasianidi. La sua voce caratteristica è un richiamo forte e persistente che si distingue nel contesto naturale. La faraona si differenzia per il suo canto unico, che può essere udito a distanza e serve sia per comunicare con altri individui sia per segnalare la propria presenza. La sua voce è parte integrante del suo comportamento sociale e di sopravvivenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La gallina detta numida". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La gallina detta numida nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Faraona

Se la definizione "La gallina detta numida" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La gallina detta numida" conferma che la soluzione 'Faraona' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Faraona

F Firenze A Ancona R Roma A Ancona O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La gallina detta numida" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Faraona' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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