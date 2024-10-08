Desiderare vivamente

Home / Soluzioni Cruciverba / Desiderare vivamente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Desiderare vivamente' è 'Aspirare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASPIRARE

Perché la soluzione è Aspirare? Aspirare significa avere un forte desiderio di raggiungere un obiettivo o un sogno. È un sentimento di forte motivazione che spinge una persona a migliorarsi e a impegnarsi per realizzare le proprie ambizioni. Questa voglia intensa di ottenere qualcosa può riguardare vari aspetti della vita, come il lavoro, l’amore o la crescita personale. In definitiva, aspirare è il motore che alimenta i nostri desideri più profondi e ci invita a non mollare mai.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Desiderare vivamente" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Desiderare vivamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Desiderare vivamente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Aspirare

In presenza della definizione "Desiderare vivamente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Desiderare vivamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Aspirare:

A Ancona S Savona P Padova I Imola R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Desiderare vivamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ambire o desiderare il successoDesiderare affannosamenteÈ ancora vivamente impresso nella memoriaDesiderare ardentementeChe colpiscono vivamenteFa desiderare il condizionatore