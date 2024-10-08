Città giuliana sull Isonzo nei cruciverba: la soluzione è Gorizia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città giuliana sull Isonzo' è 'Gorizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GORIZIA

Curiosità e Significato di Gorizia

Approfondisci la parola di 7 lettere Gorizia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Soluzione Città giuliana sull Isonzo - Gorizia

Come si scrive la soluzione Gorizia

Non riesci a risolvere la definizione "Città giuliana sull Isonzo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 7 lettere della soluzione Gorizia:
G Genova
O Otranto
R Roma
I Imola
Z Zara
I Imola
A Ancona

