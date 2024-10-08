Città giuliana sull Isonzo nei cruciverba: la soluzione è Gorizia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città giuliana sull Isonzo' è 'Gorizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
GORIZIA
Curiosità e Significato di Gorizia
Approfondisci la parola di 7 lettere Gorizia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Città sull IsonzoUna città sull EsinoCittà russa sull OkaEra una città dell antica Grecia ubicata sull isola di ScarpantoIl profilo degli edifici di una città sull orizzonte
Come si scrive la soluzione Gorizia
Non riesci a risolvere la definizione "Città giuliana sull Isonzo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 7 lettere della soluzione Gorizia:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
Z I M N T I
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.