La band dei Gallagher nei cruciverba: la soluzione è Oasis

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La band dei Gallagher' è 'Oasis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OASIS

Curiosità e Significato di Oasis

Perché la soluzione è Oasis? Oasis è una parola inglese che indica un'oasi nel deserto, un luogo di ristoro e speranza. Nel mondo musicale, Oasis è la celebre band britannica degli anni '90, famosa per i suoi brani di rock britpop e per aver lanciato il successo dei fratelli Gallagher. Un nome che evoca un rifugio di creatività e energia in un mare di musica.

Come si scrive la soluzione Oasis

Se ti sei imbattuto nella definizione "La band dei Gallagher", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

A Ancona

S Savona

I Imola

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L D M U E B C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLUB MED" CLUB MED

