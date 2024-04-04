Un Gallagher della band Oasis

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un Gallagher della band Oasis' è 'Liam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIAM

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un Gallagher della band Oasis" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un Gallagher della band Oasis". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Liam? Liam è il carismatico frontman della celebre band britannica Oasis, noto per la sua presenza energica e il carattere deciso. La sua personalità forte e il talento vocale contribuiscono a rendere il gruppo unico nel panorama musicale degli anni '90. Con la sua voce potente e il suo stile distintivo, Liam ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del rock inglese.

Un Gallagher della band Oasis nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Liam

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un Gallagher della band Oasis" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un Gallagher della band Oasis" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Liam:

L Livorno I Imola A Ancona M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un Gallagher della band Oasis" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

