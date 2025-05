L albero delle Golden nei cruciverba: la soluzione è Melo

MELO

Curiosità e Significato di "Melo"

Approfondisci la parola di 4 lettere Melo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Melo? L'albero delle Golden si riferisce a un albero di mele che produce le celebri mele Golden, conosciute per il loro sapore dolce e croccante. Questo albero è apprezzato sia per la sua capacità di fruttificare abbondantemente che per la facilità di coltivazione. Le mele Golden sono ideali per molte ricette, dalle torte alle insalate, e sono anche perfette da mangiare fresche. La combinazione dell'albero e delle sue mele rappresenta non solo un simbolo di abbondanza

Come si scrive la soluzione Melo

M Milano

E Empoli

L Livorno

O Otranto

L B O E A P R M Mostra soluzione



