La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Uno sportivo che si libra' è 'Deltaplanista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DELTAPLANISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno sportivo che si libra" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno sportivo che si libra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Deltaplanista? Un atleta che si eleva nel cielo sfruttando le correnti d’aria e un apposito mezzo, sembra sfidare la gravità con abilità e coraggio. Questa persona si lancia da punti elevati o pianure aperte, mantenendo un equilibrio perfetto mentre si sposta tra le nuvole. La sua capacità di planare e controllare la traiettoria permette di ammirare panorami mozzafiato dall’alto. È un amante dell’adrenalina che trova nella libertà di volo la sua più grande passione.

Uno sportivo che si libra nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Deltaplanista

La soluzione associata alla definizione "Uno sportivo che si libra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno sportivo che si libra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Deltaplanista:

D Domodossola E Empoli L Livorno T Torino A Ancona P Padova L Livorno A Ancona N Napoli I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno sportivo che si libra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

