Iniquo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Iniquo' è 'Ingiusto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INGIUSTO

Perché la soluzione è Ingiusto? Il termine iniquo si riferisce a qualcosa che manifesta una grave mancanza di giustizia, creando disparità e ingiustizie evidenti. Un comportamento iniquo si distingue per la sua incapacità di rispettare equilibri morali e legali, causando sofferenza e disuguaglianza tra le persone coinvolte. La parola è spesso usata per descrivere decisioni, azioni o sistemi che privilegiano determinati soggetti a discapito di altri, evidenziando una condizione di ingiustizia palpabile e persistente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Iniquo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Iniquo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ingiusto

La definizione "Iniquo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Iniquo" conferma che la soluzione 'Ingiusto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ingiusto

I Imola N Napoli G Genova I Imola U Udine S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Iniquo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ingiusto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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