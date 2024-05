La Soluzione ♚ Immeritato non equo

: INGIUSTO

La soluzione di Immeritato non equo per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Immeritato non equo: Divisa: un'opinione vuole che sia uno spreco di denaro o qualcosa di immeritato e causato da una mancanza di controlli e leggi ad hoc, mentre l'opinione... Un danno ingiusto indica, in diritto, qualunque lesione di interessi tutelati dall'ordinamento giuridico. Non tutti gli interessi sono rilevanti giuridicamente, il risarcimento dei danni è ammesso soltanto per la lesione di interessi altrui che costituiscono un "danno ingiusto". Il danno ingiusto è il presupposto di un fatto illecito che a sua volta è fra i presupposti della responsabilità extracontrattuale.