Grande città del Sudafrica

Home / Soluzioni Cruciverba / Grande città del Sudafrica

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Grande città del Sudafrica' è 'Johannesburg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: JOHANNESBURG

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grande città del Sudafrica" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande città del Sudafrica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Johannesburg? Johannesburg è una delle metropoli più importanti del Sudafrica, conosciuta per la sua vivace economia e cultura. Situata nel cuore del paese, rappresenta il centro finanziario e commerciale di tutta la regione. La città è famosa anche per la sua storia legata alla scoperta dell'oro e alla lotta contro l'apartheid. Con una popolazione numerosa e dinamica, Johannesburg si distingue come un punto di riferimento fondamentale nel panorama africano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Grande città del Sudafrica nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Johannesburg

Per risolvere la definizione "Grande città del Sudafrica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande città del Sudafrica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Johannesburg:

J Jolly O Otranto H Hotel A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli S Savona B Bologna U Udine R Roma G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande città del Sudafrica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Popolosa città del SudafricaGrande città di IsraeleGrande città a nord di New YorkGrande città dell ArizonaUn abitante della terza città più grande della FranciaGrande città della Bolivia