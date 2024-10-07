Gli intenti perseguiti

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli intenti perseguiti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gli intenti perseguiti' è 'Fini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli intenti perseguiti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli intenti perseguiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Fini? I fini rappresentano gli obiettivi o le mete che una persona o un'organizzazione desidera raggiungere. Sono le motivazioni che guidano le azioni e le decisioni quotidiane, dando senso e direzione alle attività svolte. Comprendere i fini aiuta a valutare la compatibilità delle scelte con gli scopi desiderati. Sono fondamentali per pianificare strategie efficaci e mantenere la coerenza nei comportamenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli intenti perseguiti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Fini

Se la definizione "Gli intenti perseguiti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli intenti perseguiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Fini:

F Firenze I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli intenti perseguiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Delicati raffinatiDelicati, raffinatiScopi che possono essere secondiDisposizione alla correttezza onestà di intentiIntenti da conseguireSolidarietà d intentiArmonia di intentiIntenti poco chiari