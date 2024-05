Scopi che possono essere secondi

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Gianfranco Fini (Bologna, 3 gennaio 1952) è un politico italiano. Deputato dal 1983 al 2013, nonché presidente della Camera dal 2008 al 2013, agli esordi era segretario nazionale del Fronte della Gioventù e del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale; poi presidente di Alleanza Nazionale, dalla sua fondazione nel 1995 fino al 2008 quando ne promosse lo scioglimento in un nuovo partito di centrodestra, poi fondato insieme a Silvio Berlusconi l'anno successivo col nome de Il Popolo della Libertà. Nei governi Berlusconi II e III ha ricoperto l'incarico di vicepresidente del Consiglio dei ministri e di ministro degli Affari Esteri. Dal 13 febbraio 2011 all'8 maggio 2013, dopo l'abbandono del PdL, divenne presidente del partito politico Futuro e Libertà per l'Italia. A seguito dell'insuccesso alle elezioni politiche del 2013, che comporta anche la sua esclusione dal parlamento nel quale, fino ad allora, aveva rivestito il ruolo di presidente della Camera, rassegna le dimissioni da presidente del partito per diventare più tardi presidente dell'associazione culturale Liberadestra.

fini m e f pl

plurale di fine

Sostantivo, forma flessa

fini m pl

plurale di fine

Sillabazione

fì | ni

Etimologia / Derivazione

vedi fine

Sinonimi

(aggettivo) sottili, minimi, ridotti, affusolati, assottigliati, appuntiti, aguzzi, acuminati

sottili, minimi, ridotti, affusolati, assottigliati, appuntiti, aguzzi, acuminati minuti, inconsistenti, impalpabili, leggeri, lievi

( senso figurato ) acuti, penetranti, perspicaci, avveduti, accorti, furbi, astuti, scaltri

acuti, penetranti, perspicaci, avveduti, accorti, furbi, astuti, scaltri distinti, gentili, cortesi; eleganti, raffinati, signorili, chic

pregiati, puri; accurati, precisi, di precisione, perfetti

(sostantivo) (nello spazio, nel tempo) limiti, termini

limiti, termini cadute, distruzioni, crolli, rovine

(di opere, film) finali, conclusioni, chiusure, epiloghi

finali, conclusioni, chiusure, epiloghi risultati, esiti, mete, traguardi, coronamenti

morti, decessi

( antico ) confini

confini scopi, obiettivi, finalità, propositi, intenti, intenzioni, progetti, aspirazioni, ideali, disegni

Contrari