Erano simili alle cetre nei cruciverba: la soluzione è Lire

Home / Soluzioni Cruciverba / Erano simili alle cetre

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Erano simili alle cetre' è 'Lire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIRE

Curiosità e Significato di Lire

Approfondisci la parola di 4 lettere Lire: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lire? La parola lire si riferisce alla vecchia valuta italiana, usata prima dell'introduzione dell'euro. Il termine richiama anche il suono simile a cetre, una parola inventata per il gioco di parole. In questo contesto, lire rappresenta un modo per indicare una quantità di denaro o valore, ed è spesso usata in enigmi e giochi di parole per il suo richiamo culturale e storico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Erano simili alle spinetteAntichi strumenti simili alle cetrePesci di lago simili alla troteFrutti simili alle amareneFiori simili ai rododendri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lire

Non riesci a risolvere la definizione "Erano simili alle cetre"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A R C E V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARVER" CARVER

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.