Erano simili alle spinette nei cruciverba: la soluzione è Virginali

Sara Verdi | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Erano simili alle spinette' è 'Virginali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIRGINALI

Curiosità e Significato di Virginali

La parola Virginali è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Virginali.

Le 9 lettere della soluzione Virginali:
V Venezia
I Imola
R Roma
G Genova
I Imola
N Napoli
A Ancona
L Livorno
I Imola

O E E T D G I N

