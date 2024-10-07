Chiamati alle armi nei cruciverba: la soluzione è Arruolati
ARRUOLATI
Curiosità e Significato di Arruolati
Divertiti e prova a risolvere queste domande: È inammissibile sotto le armiArmi da schermaSono chiamati anche lecciFar tornare sotto le armiCosì erano chiamati i pellegrini medievali che si recavano a pregare a San Pietro
Come si scrive la soluzione Arruolati
Le 9 lettere della soluzione Arruolati:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
L L O P O
