Uno che sa mentire

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno che sa mentire' è 'Bugiardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUGIARDO

Perchè la soluzione è Bugiardo? Un bugiardo è qualcuno che dice cose false senza pensarci troppo, spesso per nascondere la verità o ottenere qualcosa. La sua capacità di ingannare si basa sulla fiducia che gli altri gli concedono, anche se sa di non essere sincero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Uno che sa mentire

Uno che sa mentire Risposta: BUGIARDO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: B_______

B_______ Inizia con: B

B Finisce con: O

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Uno che sa mentire nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bugiardo

La soluzione associata alla definizione "Uno che sa mentire" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bugiardo'.

Le 8 lettere della soluzione

B Bologna U Udine G Genova I Imola A Ancona R Roma D Domodossola O Otranto

La soluzione 'Bugiardo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno che sa mentire". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.