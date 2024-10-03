Lo sono gli sfregi
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono gli sfregi' è 'Deturpanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DETURPANTI
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Perché la soluzione è Deturpanti? Gli sfregi, spesso chiamati deturpanti, sono segni permanenti sulla pelle o su altre superfici causati da tagli, graffi o abrasioni. Questi segni alterano l'aspetto originale di ciò che coprono, rendendo evidente il trauma subito. La loro presenza può essere il risultato di incidenti, interventi chirurgici o azioni volontarie. La natura dei deturpanti varia in forma e dimensione, ma sempre contribuisce a modificare l'aspetto estetico o la percezione di un oggetto o di una persona.
Lo sono gli sfregi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Deturpanti
Se la definizione "Lo sono gli sfregi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deturpanti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo sono gli sfregi
- Risposta: DETURPANTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: D_________
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Deturpanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono gli sfregi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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