Lo sono gli sfregi

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono gli sfregi' è 'Deturpanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DETURPANTI

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Perché la soluzione è Deturpanti? Gli sfregi, spesso chiamati deturpanti, sono segni permanenti sulla pelle o su altre superfici causati da tagli, graffi o abrasioni. Questi segni alterano l'aspetto originale di ciò che coprono, rendendo evidente il trauma subito. La loro presenza può essere il risultato di incidenti, interventi chirurgici o azioni volontarie. La natura dei deturpanti varia in forma e dimensione, ma sempre contribuisce a modificare l'aspetto estetico o la percezione di un oggetto o di una persona.

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Lo sono gli sfregi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Deturpanti

Se la definizione "Lo sono gli sfregi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deturpanti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo sono gli sfregi

Lo sono gli sfregi Risposta: DETURPANTI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: D_________

D_________ Inizia con: D

D Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli T Torino U Udine R Roma P Padova A Ancona N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Deturpanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono gli sfregi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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