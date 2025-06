Sono buone forchette nei cruciverba: la soluzione è Mangiatori

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono buone forchette' è 'Mangiatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANGIATORI

Curiosità e Significato di Mangiatori

La parola Mangiatori è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mangiatori.

Perché la soluzione è Mangiatori? Son buone forchette indica persone che amano molto mangiare e apprezzano i piaceri della tavola. La parola mangiatori si riferisce a chi consuma cibo in modo entusiasta e abbondante, spesso con gusto e passione. È un modo colloquiale per descrivere chi non rinuncia mai a un buon pasto, rendendo il termine perfetto per parlare di veri buongustai.

Come si scrive la soluzione Mangiatori

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sono buone forchette", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B A N L A E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BENGALA" BENGALA

