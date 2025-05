Sono buone le sue cipolle nei cruciverba: la soluzione è Tropea

TROPEA

Curiosità e Significato di "Tropea"

Approfondisci la parola di 6 lettere Tropea: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La Tropea è una varietà di cipolla rossa tipica dell'omonima località calabrese. Nota per il suo sapore dolce e la sua consistenza croccante, è molto apprezzata in cucina e spesso utilizzata in insalate, condimenti e piatti tipici, rendendola un ingrediente ideale per molte preparazioni gastronomiche.

Come si scrive la soluzione: Tropea

Hai trovato la definizione "Sono buone le sue cipolle" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

E Empoli

A Ancona

